Що означатиме відсутність краватки у Порошенка

Член політради блоку "Наша Україна" Петро ПОРОШЕНКО не виключає, що у разі дострокових виборів до парламенту "Наша Україна" і БЮТ підуть одним списком.

Така думка П.ПОРОШЕНКА оприлюднена на офіційному сайті “Нашої України”.

"Я думаю, що в умовах дострокових виборів буде перехід на двопартійну систему, і я не виключаю, що за умови ухвалення відповідного рішення "Наша Україна" і БЮТ будуть домовлятися. І сьогодні є всі ознаки того, щоб іти єдиним списком", - сказав він.

При цьому П.ПОРОШЕНКО висловив впевненість, що рішення про дострокові вибори, яке може ухвалити Президент Віктор ЮЩЕНКО, підтримає "Наша Україна".

"Це є виключно повноваження Президента, його відповідальність. Я думаю, що партія підтримає Президента за умови ухвалення ним цього рішення", - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО вважає, що події, які відбуваються у Верховній Раді, становлять "реальну загрозу" розколу України. Тому треба без зайвих емоцій ухвалити рішення про те, що цей формат коаліції є нелегітимним, або будуть спроби силою продавити це через парламент", - сказав він.

На запитання, чи долучиться він до блокування сесійної зали, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що депутати від "Нашої України" вже брали у цьому участь. "Що стосується мене особисто, коли ви мене побачите без краватки, знайте, що я долучився (до блокування)", - сказав він.