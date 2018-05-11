Суд відмовився випустити з-під варти соратника Саакашвілі

За словами адвокатів, сторона обвинувачення хоче утримувати Дангадзе під вартою, щоб схилити його до підписання угоди зі слідством.

Печерський районний суд міста Києва відмовив адвокатам керівника Київського обласного осередку партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе у задоволенні клопотання про зміну їхньому клієнту запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м'який - цілодобовий домашній арешт. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні,11 травня, ухвалив слідчий суддя Роман Новак.

"У задоволенні клопотання захисника Сидорчук, яка діє в інтересах підозрюваного Дангадзе про зміну запобіжного заходу, відмовити", - заявив він.

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При цьому, суддя зобов'язав правоохоронні органи розслідувати озвучену адвокатами під час судового засідання інформацію про тиск на підозрюваного через його рідних, зокрема, матір. За словами адвокатів, сторона обвинувачення хоче утримувати Дангадзе під вартою, аби схилити його до підписання угоди зі слідством. Крім того, захисники заявляли про тиск на рідних Дангадзе, зокрема, його матір, аби вона вплинула на сина для укладення ним такої угоди, після чого дати показання проти лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

"9 травня зранку рідній мамі нашого підзахисного зламали руку при спробі спонукати через неї пана Дангадзе до угоди зі слідством. Його мама присутня на всіх судових засіданнях. На превеликий жаль, сьогодні її немає. Але від обставин, які від неї не залежать. Тому що сьогодні до неї знов прийшли невідомі особи, які погрожували фізичним знищенням і пропонували їй зробити офіційну пропозицію сину і умовити його на угоду зі слідством", - заявив адвокат Роман Кругляк.

"Йому пропонують угоду зі слідством, ваша Честь, виключно з метою надання показів на пана Міхеїла Саакашвілі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Печерський районний суд міста Києва переніс на сьогодні, 11 травня, на 12:00 розгляд клопотання адвокатів керівника Київського обласного осередку партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе про зміну йому запобіжного заходу. Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Роман Новак через неможливість встановити особу підозрюваного, який в цей момент перебував у залізній клітці для затриманих у залі суду.

5 грудня 2017 року керівнику Київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угруповання.

Луценко заявив, що Дангадзе через довірену особу звернувся до бізнесмена-утікача Курченка з пропозицією фінансувати діяльність лідера РНС Міхеїла Саакашвілі. За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Майже половину цієї суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовану передачу коштів, повідомив Луценко.

6 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави. Після завершення терміну дії ухвали на чергових засіданнях суд продовжував дію запобіжного заходу. Востаннє Печерський районний суд Києва продовжував на два місяці арешт соратника Саакашвілі наприкінці березня - до 27 травня. 29 травня закінчується термін досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Саакашвілі проходить у справі "Дангадзе-Курченко" як підозрюваний.