18 травня в Сочі пройдуть переговори Путіна і Меркель

У Кремлі заявили, що планується обговорити питання розвитку російсько-німецьких відносин і актуальну міжнародну проблематику.

18 травня в Сочі пройдуть переговори президента Російської Федерації Володимира Путіна і Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Мається на увазі обговорити питання розвитку російсько-німецьких відносин і актуальну міжнародну проблематику», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася телефонна розмова Меркель і Путіна, в ході якої обговорювалося питання започаткування місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ. Домовлено активізувати роботу в «нормандському форматі». Меркель поінформувала про підсумки спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном зустрічі 10 травня в Аахені з президентом України Петром Порошенком.