Ситуація на Донбасі далека від деескалації – Штайнмаєр

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу, 19 листопада, у Берліні після візиту до Києва та Москви, передає Радіо Свобода.

«На жаль, виглядає, що ми дуже, дуже далеко від стабільної деескалації конфлікту і ще далі від політичного рішення. У Мінському протоколі йдеться, що для зміни ситуації на сході України потрібно створити прозорість, контроль і встановити кордони. Це має бути зроблено для уникнення подальшої ескалації», – зазначає Штайнмаєр.

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У середу, 18 листопада, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Штайнмаєр заявив, що «не бачить підстав для оптимізму», що Мінський протокол міг би зробити прорив у врегулюванні ситуації на Донбасі. Але, за його словами, наразі відступ від цього протоколу «буде великою втратою».

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