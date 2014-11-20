Розпочалася зустріч президентів України, Польщі та Молдови (фото)

В даний час розпочалася тристороння зустріч Петра Порошенка з президентами Польщі та Молдови Броніславом Коморовським і Ніколає Тімофті, повідомляє прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко у своєму "Твіттері".

Розпочалася зустріч президентів України, Молдови та Польщі у Кишиневі. pic.twitter.com/xU83ka6d08 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2014

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що Петро Порошенко і Броніслав Коморовський 20 листопада разом відвідають Молдову для підтримки її євроінтеграції.