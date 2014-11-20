Розпочалася зустріч президентів України, Польщі та Молдови (фото)

09:46, 20 листопада 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні перебуває з візитом у Молдові.

Президенты трех стран проводят встречу / фото @STsegolko

В даний час розпочалася тристороння зустріч Петра Порошенка з президентами Польщі та Молдови Броніславом Коморовським і Ніколає Тімофті, повідомляє прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко у своєму "Твіттері".

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що Петро Порошенко і Броніслав Коморовський 20 листопада разом відвідають Молдову для підтримки її євроінтеграції.

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