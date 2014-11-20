Розпочалася зустріч президентів України, Польщі та Молдови (фото)
09:46, 20 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко сьогодні перебуває з візитом у Молдові.
Президенти трьох країн проводять зустріч / фото @STsegolko
В даний час розпочалася тристороння зустріч Петра Порошенка з президентами Польщі та Молдови Броніславом Коморовським і Ніколає Тімофті, повідомляє прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко у своєму "Твіттері".
Розпочалася зустріч президентів України, Молдови та Польщі у Кишиневі. pic.twitter.com/xU83ka6d08
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 20, 2014
Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що Петро Порошенко і Броніслав Коморовський 20 листопада разом відвідають Молдову для підтримки її євроінтеграції.
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