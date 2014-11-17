У грудні Порошенко поїде з візитом до Польщі

Про це повідомили в прес-службі глави держави. 17 грудня президент України планує здійснити візит до Польщі. В даний час проводиться активна підготовка до нього.

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У Братиславі в рамках засідання глав держав Вишеградської четвірки президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Польщі Броніславом Коморовським.

Петро Порошенко подякував Броніславу Коморовському за потужну підтримку України польським народом. Глава держави запросив президента Польщі відвідати Україну з візитом на початку наступного року. Польський президент прийняв запрошення.

Нагадаємо, що Петро Порошенко і Броніслав Коморовський 20 листопада разом відвідають Молдову для підтримки її євроінтеграції.