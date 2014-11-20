Маккейн закликав жорстко протидіяти "диким амбіціям" Путіна

Таку заяву він зробив під час дискусії, присвяченої 25-й річниці Оксамитової революції в Чехословаччині, передає "Голос Америки".

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"Вперше після завершення Другої світової війни ми бачимо, як європейську країну роздирають на шматки. Яка відповідь Сполучених Штатів? Коли я кажу своїм виборцям в Арізоні, що ми навіть зброю не даємо або дані розвідки українському уряду - вони просто шоковані. А сьогодні, коли величезна лавина пропаганди котиться з Росії в усі сусідні країни - Балтії та інші, пропаганди, яка спрямована на російськомовне населення цих країн, у нас, якщо чесно, нічим відповісти", - заявив Джон Маккейн.

При цьому сенатор зазначив: "І яку ціну платить Володимир Путін за свої дії? Санкції? Між іншим, він проти мене також ввів санкції. Я їх розглядаю як почесну медаль. Мені в Арізоні його санкції не шкодять. Тому, якщо подивитися на ту ціну, яку платить Путін - це викликає нервову реакцію у всіх сусідів Росії. Вони питають, а де ж зупиниться Путін? І якщо відверто, поки наші європейські партнери залежать від російського газу, вони нічого робити не будуть. І Володимир Путін це знає".

"Тому що ми повинні робити? Ми не повинні втягуватися в третю світову війну. Нам навіть "холодну війну" починати не потрібно. Нам потрібно підтримати принципи НАТО і зробити все можливе, щоб допомогти українцям, які не хочуть залишатися в орбіті Москви, а хочуть бути частиною Європи. Ми повинні їм допомогти. І не тільки зброєю. Ми повинні говорити від імені України, як президент Рейган відстоював народ Чехії і говорив від імені Вацлава Гавела", - заявив сенатор Джон Маккейн, який є прихильником активної допомоги Україні.