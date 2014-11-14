Сенатор Маккейн: Історія судитиме Обаму за безглузду загибель невинних українців
Сенатор-республіканець відреагував на останні повідомлення про рух російських військ та озброєнь на сході України та поблизу українських кордонів.
Американський сенатор Джон Маккейн виступив із різкою критикою президента США Барака Обами, якого вважає відповідальним за ненадання Україні зброї, повідомляє Радіо Свобода.
«Коли я говорю своїм виборцям, що після того, що робить Путін, ми досі не надали українцям зброю, вони в це не вірять. Вони не вірять, що ми можемо спостерігати, як українці вмирають у той час, як ми навіть не надаємо їм зброю для захисту. Історія судитиме цього президента не тільки як невдалого президента, але як того, хто відповідальний за безглузду загибель невинних українців», – стверджує сенатор.
Так він відреагував на останні повідомлення про рух російських військ та озброєнь на сході України та поблизу українських кордонів.
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Республіканець Джон Маккейн не вперше виступає з критикою дій адміністрації Обами під час української кризи. У грудні 2013 року в розпал подій на Майдані сенатор відвідав Україну і виступив на підтримку демонстрантів, які на той час вимагали від тодішнього президента Януковича не відмовлятися від євроінтеграції і покарати винних у розправі над активістами 30 листопада.
Республіканці після останніх проміжних виборів зміцнили своє представництво в Палаті представників і здобули більшість у Сенаті. Аналітики припускають, що це може змусити президента Обаму, який є демократом, змінити частину своєї адміністрації.
Росія заперечує присутність своїх військ та озброєнь на сході України. НАТО і США цього тижня заявили, що підтверджують повідомлення українських силовиків про введення на схід України нових важких озброєнь і військ із Росії.