Клімкін закликав ПА ОБСЄ змусити Кремль припинити загарбницьку політику щодо України

Міністр підкреслив, що відновлення миру на українській землі залежить від готовності російської сторони припинити агресію проти України.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає Парламентську асамблею ОБСЄ використати всі наявні інструменти, щоб змусити Кремль дотримуватися принципів Гельсінського Заключного акту і відмовитися від агресивної і загарбницької політики стосовно України.

На цьому глава зовнішньополітичного відомства наголосив під час зустрічі в Києві з президентом ПА ОБСЄ Георгієм Церетелі, повідомляє прес-служба МЗС.

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Міністр підкреслив, що відновлення миру на українській землі залежить від готовності російської сторони припинити агресію проти України.

Клімкін відзначив важливість парламентської дипломатії в рамках ОБСЄ та висловив вдячність Церетелі за рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої збройної агресії РФ на Донбасі та незаконної окупації Криму.

За словами президента ПА ОБСЄ, під час учорашнього відвідання Донецької області він мав можливість оцінити складну безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі, а також відзначив важливу роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) визнає окуповані Крим та Донбас невід’ємною частиною України.