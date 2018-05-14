ПА ОБСЄ визнає окуповані Крим і Донбас невід’ємною частиною України - спецпредставник

Вибори на території Російської Федерації не мають жодного стосунку до Криму, наголосив він.

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) визнає окуповані Крим та Донбас невід’ємною частиною України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив спеціальний представник ПА ОБСЄ з питань східної Європи Кент Харштедт.

Зокрема, він прокоментував сьогоднішню заяву першого заступника голови Верховної Ради України Ірини Геращенко про те, що у звіті підрозділу ОБСЄ немає згадки про незаконні вибори в Криму. Тому вона закликала парламент звернутися з відповідною заявою до ПА ОБСЄ.

«Щоразу, коли ми згадуємо Україну, ми говоримо про те, що Крим і територія Донбасу є її невід’ємною частиною. І коли ми говоримо про вибори на території Російської Федерації, то вони не мають жодного стосунку до території Криму», - зазначив Харштедт.

У свою чергу президент ПА ОБСЄ Георгій Церетелі зауважив, що у всіх документах «ми ніколи не піддаємо сумніву неподільність території України». Він наголосив: «Ми підтримуємо неподільність і суверенність території України».

Церетелі додав, що протягом останніх двох днів представники ПА ОБСЄ побували на сході України і констатують «порушення режиму припинення вогню». «Підтримка неподільності та суверенності України на даний момент є одним з ключових пріоритетів для Парламентської асамблеї», - сказав він.

Церетелі наголосив, що це другий візит представників ПА ОБСЄ в Україну за останні 4 місяці. На його переконання, таким чином вони демонструють, наскільки важливою для всіх країн-членів ОБСЄ є Україна.