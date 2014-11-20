Росія не вступить відкрито на територію України - голова МЗС Польщі

"Я думаю, що Росія не вступить на територію України. ЄС і США цього не приймуть, а НАТО здатний показати, чим може обернутися порушення міжнародного права", - сказав він в ефірі каналу TVP1, повідомляє Європейська правда.

Схетина переконаний, що тотальна війна Європі не загрожує, але водночас він наголосив, що ситуація в Україні є вкрай складною.

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Він сказав також, що попередня форма діалогу з Росією себе вичерпала.

"Домовленості зайшли у глухий кут", - додав голова МЗС Польщі.

На його думку, залучення Веймарського трикутника може дати новий імпульс і нову енергію цим розмовам. Потрібно знайти нову формулу для зустрічей з представниками Росії.

Раніше Гжегож Схетина заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін сам вибрав собі роль лідера приниженої держави, незважаючи на численні пропозиції західних держав щодо розвитку співпраці.