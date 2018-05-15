У Кремлі назвали відкриття мосту в окупований Крим "важливим і символічним"

«Путін учергове продемонстрував, що навіть найамбітніші плани в його виконанні можуть бути реалізовані», - заявив Пєсков.

У Кремлі назвали відкриття мосту в окупований Крим через Керченську протоку «важливим і символічним».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Буквально через кілька годин він (президент РФ Володимир Путін) відкриє рух Кримським мостом. Президент відвідає Кримський міст, побуває в центрі управління мосту, який цілий рік контролюватиме хід експлуатації цієї дуже складної і важливої споруди. Він проїде по мосту і потім виступить перед робітниками - учасниками мітингу, який приурочений до цього знаменного дня», - сказав Пєсков.

Він наголосив, що саме Путін був ініціатором проекту. «Багато хто не вірив у можливість, що можна реалізувати такі плани, і Путін учергове продемонстрував, що навіть найамбітніші плани в його виконанні можуть бути реалізовані. Тому сьогодні надзвичайно важливий день і з практичного погляду, і з погляду символізму», - заявив Пєсков.