У МЗС України відреагували на відкриття Кримського мосту

У МЗС підкреслили, що Керченський міст був побудований в порушення суверенних прав України.

У міністерстві закордонних справ України нагадали, що Крим - це українська територія, а Кримський міст був побудований всупереч волі України.

Відповідне звернення опублікувала в Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Керченський міст веде з країни окупанта на окуповані українські території. Жодна рекламна картинка не змінює факту протиправної окупації півострова. Острів Тузла, Керченська протока, Керч-Єнікальський канал, Крим – це наша територія і міст всупереч нашій волі побудований на нашій території", - підкреслила вона.

За словами Зеркаль, Керченський міст був побудований в порушення суверенних прав України, крім цього будівництво чинить негативний вплив на довкілля, судноплавство і рибальство.

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"Позов проти РФ про порушення цих прав ми подали ще в 2016 році. У лютому ми подали Меморандум у цій справі – головний документ у процесі з усіма потрібними доказами. Будівництво мосту порушує щонайменше статті 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенції ООН з морського права. Зрештою це порушення багатьох двосторонніх угод між Україною і РФ, яка зобов'язалася поважати нашу територіальну цілісність і суверенітет, а також непорушність наших кордонів", - додала вона, зазначивши, що мова йде не про геології і технології – "міст, який побудований на безправ'я, агресії і злочинних діяннях, не зможе встояти".

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим.