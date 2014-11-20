Частина полонених солдатів перейшла на бік бойовиків - Рубан

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив керівник Центру визволення полонених Володимир Рубан.

"Всього за уточненим списком 650 - трохи більше людей. Треба розуміти, що в цьому списку є люди, які перейшли на бік "ЛНР" і "ДНР", і ми їх ще також залишаємо в списку полонених. Міністр оборони "ДНР" сказав про майбутній обмін 40 на 40, після цього буде затишшя і висунуті якісь інші нові умови", - зазначив Рубан.

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Як повідомив раніше Рубан, всього вдалося звільнити трохи більше 500 осіб.

"Точних цифр по людям, яких не віддадуть або спробують не віддати, немає. Заявлено, що не будуть віддавати бійців добровольчого батальйону "Донбас", заявлено про "Айдар". Є люди, переміщені через кордон, і утримувані в РФ. Є люди, які злякалися і добровільно, нібито під тиском, перейшли на бік "ДНР". Вони також числяться як безнадійні", - додав він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, в полоні у бойовиків знаходиться 333 військових, 41 доброволець і 2 журналісти.