На засіданні Ради присутні лише трохи більше 100 депутатів при зареєстрованих 332
10:40, 16 травня 2018Політика
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Сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні, а після обіду — в комітетах.
Депутати не поспішають на сьогоднішнє засідання Верховної Ради / фото УНІАН
На початку ранкового засідання Верховної Ради України в сесійній залі присутні трохи більше 100 депутатів, хоча на табло реєстрації – 332.
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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на початку засідання, відповідно до регламенту, буде виділено 30 хвилин на виступи представників фракцій та груп парламенту.
Як відомо, сьогодні ВР працює лише на ранковому засіданні, а після обіду — в комітетах.
нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про трансплантацію органів у другому читанні.
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