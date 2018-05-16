На засіданні Ради присутні лише трохи більше 100 депутатів при зареєстрованих 332

Сьогодні парламент працює лише на ранковому засіданні, а після обіду — в комітетах.

На початку ранкового засідання Верховної Ради України в сесійній залі присутні трохи більше 100 депутатів, хоча на табло реєстрації – 332.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на початку засідання, відповідно до регламенту, буде виділено 30 хвилин на виступи представників фракцій та груп парламенту.

Як відомо, сьогодні ВР працює лише на ранковому засіданні, а після обіду — в комітетах.

нагадаємо, сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про трансплантацію органів у другому читанні.