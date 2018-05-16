Геращенко здивована реакцією ОБСЄ на обшуки в офісі РІА «Новости Україна»

Геращенко назвала агентство РІА «Новости Україна» «кублом пропагандизму проти України».

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко здивована заявою представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі, у якій висловлюється занепокоєння через проведення правоохоронцями обшуків в офісі російського інформаційного агентства РІА «Новости Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила з трибуни парламенту.

Геращенко назвала агентство РІА «Новости Україна» «кублом пропагандизму проти України». «СБУ викрила ще одну історію, ще одних солдатів або й офіцерів гібридної війни проти України», - зазначила вона і додала, що в цьому контексті непокоїть, що вчора прозвучала заява представника ОБСЄ щодо проведення обшуків.

У цьому зв’язку Геращенко звернулася до творчих спілок України, щоб вони надавали більше інформації міжнародним колегам та організаціям про порушення прав журналістів на окупованому Донбасі і Криму. «Ми дуже рідко чуємо, на жаль, заяви стосовно долі журналіста Асєєва, якого вже рік утримують окупанти в тюрмі в Донецьку. Ми чомусь мало чуємо слів підтримки від наших закордонних колег журналісту Сущенку, якого безпідставно два роки утримують в російській тюрмі», - додала перший віце-спікер.

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Вона зазначила, що на її прохання журналісти надали факти, коли представники ЗМІ потрапляли під обстріли бойовиків і навіть були поранені, коли їх захоплювали в полон бойовики.

«Мене дуже дивує позиція голови Спілки журналістів України, який нещодавно підписав спільну заяву з пропагандистською спілкою журналістів РФ, нібито з благородною метою, мовляв, давайте звільнимо Асєєва. Але до кого це звернення — там прізвища одного немає — Путіна, оскільки Путін сьогодні утримує і Сущенка, і Асєєва...», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня речниця СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Того ж дня було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради. Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму виготовляв антиукраїнські матеріали та отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за підтримки ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тисячі євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало більш як 100 тис. євро щомісяця. Сьогодні, 16 травня, у Херсоні суд обиратиме запобіжний захід Вишинському.

Представник ОСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння через проведення обшуків в офісі РІА «Новости Україна».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новости Україна».