Азаров називає Ющенка ”мудрою і обачною людиною”

Народний депутат України Микола АЗАРОВ (Партія регіонів) вважає, що рішення про розпуск парламенту буде фатальним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні журналістам.

«Рішення того, хто візьме на себе відповідальність за розпуск парламенту, стане для нього фатальним», - сказав М.АЗАРОВ.

Представник Партії регіонів не схильний думати, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалить рішення про розпуск ВР. «У нас Президент мудра і обачна людина, і за нього вирішувати не треба», - пояснив він.

М.АЗАРОВ також зазначив, що Партія регіонів виступає за швидке формування Конституційного Суду. «Судді КС повинні відповідати вимогам закону про Конституційний Суд. У цьому головна причина, а не у тому, що Партія регіонів просить приведення їх до присяги», - пояснив він.

У свою чергу народний депутат від КПУ Адам МАРТИНЮК повідомив, що Антикризова коаліція планує найближчим часом провести організаційну роботу для підготовки питання про приведення суддів КС до присяги. «Для цього потрібно виконати три умови: призначити прем`єр-міністра, створити профільний комітет і обрати 5 суддів за квотою Верховної Ради», - зазначив А.МАРТИНЮК.