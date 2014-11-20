Росія використала Фаріон для загострення ситуації на Донбасі – експерт

Про це організатор Луганського Євромайдану Сергій Іванов заявив на засіданні круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1».

“Сьогодні у “Свободі” є багато порядних людей, які допомогли нам із законом про люстрацію. Але є й такі, як товариш Фаріон, — провокатори. Я невипадково називаю її товаришем, оскільки комуністів колишніх не буває. Ця людина свідомо спровокувала ситуацію, і це призвело до невідворотних наслідків. Я стверджую, що цей закон був поданий до парламенту завдяки спецоперації російських спецслужб, тому що кращого приводу за те, щоб вивезти тисячі люмпенів і дати їм привід щось захищати, придумати було важко”, - зазначив Іванов.

Читайте такожФаріон обізвала "рабами" виборців свого округуКрім того, він додав, що Донбас є досить аполітичним регіоном, і якби ситуацію там не підбурювали політики, то місцеві жителі не вийшли б на вулиці проти центральної влади.

“Насправді Донбас глибоко аполітичний, і революція 2004 року це довела: змінився президент, ну і що? Поміняли губернатора, суддів. Але зарплату платять, хліб є. Все добре. А зараз ми бачили, що кровопролиття свідомо інспірувалося", - заявив активіст.

Довідка УНІАН.Закон "Про засади державної мовної політики" набув чинності 10 серпня 2013 року. Він передбачав, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної.

Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про засади державної мовної політики.

Однак тодішній в.о. президента України, голова ВР Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.

Восени цього року Конституційний Суд України відкрив провадження щодо відповідності Конституції закону «Про засади державної мовної політики».