Конституційний суд почав розгляд «мовного» закону

Про це 10 жовтня повідомила співініціаторка конституційного подання, народний депутат України від ВО "Свобода" мовознавець Ірина Фаріон.

За словами свободівки, напередодні на сайті КСУ з'явилась інформація, що ухвалою колегії суддів КСУ відкрив конституційне провадження у справі за поданням 57 народних депутатів України щодо відповідности Конституції України (конституційности) закону "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року №5029–VI. Зараз відбувається підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні КСУ.

Як ініціяторка подання, Ірина Фаріон з цього приводу підкреслила: боротьба за мову є боротьбою за незалежність, а відкриття судового провадження є тим кроком, який наближає Україну до відновлення справедливости та утвердження державного статусу української мови. "Мова є підґрунтям і умовою існування будь-якої нації, тому відкриття провадження щодо неконституційного способу ухвалення закону Ківалова-Колісніченка у липні 2012 року – це початок реального утвердження державного статусу української мови. Це надскладна дорога", – зазначила націоналістка.

Вона підкреслила, що у законодавчій площині їй нічого не залишалося, як звернутися до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним способу ухвалення цього так званого закону: "Сподіватимемося, що суд надасть належну оцінку антиконституційним діям тодішньої більшости парламенту і цього разу не виконуватиме чийогось політичного замовлення, а керуватиметься Конституцією України".

Нагадаємо, ухвалення скандального закону «Про засади державної мовної політики» в липні 2012 року призвело до хвилі громадянських протестів країною через обмеження вживання української як державної за рішенням місцевих влад.

27 березня 2013 року КСУ затвердив ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідности Конституції України (конституційности) закону "Про засади державної мовної політики".