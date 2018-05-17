Третьяков: в країні є політична воля для створення Міністерства ветеранів

Протягом останніх двох місяців робоча група розробляла пропозиції Уряду щодо створення нового держоргану.

Наразі в країні є політична воля для створення Міністерства у справах ветеранів.

Про це 16 травня заявив голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков під час засідання очолюваного ним Комітету, на якому відбулася презентація напрацювань робочої групи з питань утворення Міністерства у справах ветеранів.

Як зазначив Третьяков, протягом останніх двох місяців ця робоча група розробляла пропозиції Уряду щодо створення нового держоргану, і робота була проведена велика та кропітка.

«Щоб якомога ширше коло людей ознайомилось з цим документом, ми вирішили розмістити презентацію на сайті нашого комітету, а також направити до Кабінету міністрів, а також секретаріатів усіх фракцій парламенту. Чекатимемо зауважень, готові врахувати конструктивні пропозиції, і знову винести на розгляд нашого комітету», - повідомив він.

На засіданні комітету також було розглянуто законопроект про внесення змін до Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», якими надається право особам, які забезпечують державний суверенітет України на тимчасово окупованих територіях після 30 квітня 2018 року, користуватися соціальними гарантіями, які передбачені для учасників АТО.

Окрім того, комітет розглянув проект закону 3815-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій», який урівнює в правах жертв політичних репресій, з числа тих, хто відбував покарання в тюрмах або психлікарнях, з учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни, та надає особам, які будучи дітьми, перебували в концтаборах, права на пільги без урахування їхнього доходу. Обидва законопроекти комітет рекомендував прийняти за основу і в цілому.