Коаліційну угоду наразі підписали чотири партії - Ляшко
01:09, 21 листопада 2014Політика
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зазначає, що наразі свої підписи під проектом тексту коаліційної угоди поставили чотири політичні сили.
Підписи під проектом коаліційної угоди наразі поставили чотири партії / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам біля будівлі парламенту, де тривають переговори.
"Чекаємо підпису однієї з партіій, яка бере участь у перемовинах", - сказав Ляшко і додав що йдеться про Блок Петра Порошенка.
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Водночас він не уточнив, у чому протиріччя.
"Зараз під коаліційною угодою стоїть чотири підписи. Чотири партії, крім Блоку Порошенка підписали повністю коаліційну угоду", - зазначив Ляшко.
Він також зазначив, що перемовини наразі тривають.
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