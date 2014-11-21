Коаліційну угоду наразі підписали чотири партії - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам біля будівлі парламенту, де тривають переговори.

"Чекаємо підпису однієї з партіій, яка бере участь у перемовинах", - сказав Ляшко і додав що йдеться про Блок Петра Порошенка.

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Водночас він не уточнив, у чому протиріччя.

"Зараз під коаліційною угодою стоїть чотири підписи. Чотири партії, крім Блоку Порошенка підписали повністю коаліційну угоду", - зазначив Ляшко.

Він також зазначив, що перемовини наразі тривають.