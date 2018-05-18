Нардеп Каплін незаконно проголосив себе головою Соцпартії - Мороз

Олександр Мороз також зазначив, що офіційно зареєстрований Мін'юстом голова СПУ Ілля Ківа є добре підготовленим і ерудованим політиком.

Колишні члени Соціалістичної партії України, які приєдналися до народного депутата Сергія Капліна, не є партійною структурою і не можуть приймати участі у виборах.

Про це в ефірі телеканалу 112 заявив колишній лідер СПУ Олександр Мороз.

«Коли Каплін організував «об'єднавчий з'їзд», я говорив йому і Садовом: не поспішайте «об'єднуватися». У вас є рішення Вищого адміністративного суду про те, що потрібно зареєструвати партію на чолі з Садовим. Але вони вчинили по-своєму і оголосили своїм лідером Капліна. В результаті вони тепер ніхто, їх структура не зареєстрована, і вони навіть у виборах не можуть брати участь», — сказав він.

Олександр Мороз також зазначив, що офіційно зареєстрований Мін'юстом голова СПУ Ілля Ківа є добре підготовленим і ерудованим політиком.

«Я особисто з Ківою не розмовляв. Але, як казав Борис Олійник, «ми не такі дурні»... Я дивлюся ефіри з Ківою і бачу, що він дуже добре підготовлений», — зазначив Мороз.

Нагадаємо, що Ілля Ківа очолив Соціалістичну партію України в липні 2017 року.