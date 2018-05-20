Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

Цього року виповнюються 80-ті роковини Великого терору, під час якого на території УРСР, згідно з оцінками істориків, було засуджено 198 тис. 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілів.

В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв політичних репресій.

Щороку у третю неділю травня у державі відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Сьогодні у Биківні відбудуться загальнодержавні жалобні заходи.

Цього року виповнюються 80-ті роковини Великого терору.

Як нагадує Український інститут національної пам’яті, Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

19 травня 1938 року була найкривавіша ніч у Києві – у в’язницях НКВД було розстріляно 563 людини. Розстріли, як правило, проводилися на подвір’ях в’язниць, у підвалах НКВД або безпосередньо перед похованням.

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Офіційно початком Великого терору став оперативний наказ НКВД СРСР № 00447 «Про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів» від 30 липня 1937 р., затверджений політбюро ЦК ВКП(б) 31 липня 1937 р. Проте наявні документи НКВД (накази, листування, телеграфи) свідчать, що масові репресії готувалися заздалегідь, а наказом їх лише формалізували.

За період Великого терору на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тис. 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілів. Решту було відправлено до в`язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менш як 1%, звільнено було тільки 0,3% осіб).

Биківнянське поховання жертв сталінських репресій є одним із найбільших на території України. Вже встановлено імена понад 19 тис. розстріляних громадян.

Інші місця масових поховань жертв Великого терору політичних репресій 1937-1938 рр.: Рутченкове поле (Донецьк), район Парку культури та відпочинку (Вінниця), П’ятихатки (Харків), Католицьке кладовище (Умань), Єврейський цвинтар (Черкаси), село Халявин (Чернігівщина), Другий християнський цвинтар (Одеса), 9-й км Запорізького шосе (Дніпро). У Західній Україні після 1939 р. також з’явились місця масових поховань, зокрема урочище Дем’янів лаз (Івано-Франківськ), урочище Саліна (Львівська область), Тюрма на Лонцького (Львів).

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав громадян запалити свічки та вшанувати пам'ять тисяч людей, які стали жертвами репресивно-каральної політики комуністичного режиму за часів СРСР. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Щороку ми вшановуємо пам’ять жертв мільйонів українців і представників інших національностей, які зазнали переслідування та фізичного знищення від репресивно-каральної політики комуністичного режиму… Прошу всіх громадян вшанувати пам’ять жертв політичних репресій в Україні і запалити свічки», - сказав Гройсман.

Також прем’єр додав, що реальною ціною перебування України у складі Радянського Союзу стали політичні репресії проти творчої, наукової, технічної еліти, примусова колективізація, розкуркулення, штучні голодомори, масові розстріли і, як наслідок, мільйони покалічених людських життів.

«Сам факт незалежної України – це головна умова того, що наші громадяни більше не зазнаватимуть утисків, переслідувань і фізичного знищення від людиноненависницької імперської політики», - заявив голова уряду, додавши, що на сьогодні в українців немає іншої альтернативи ніж зміцнювати власну державу, розбудовувати економіку, посилювати інститути громадянського суспільства та інтегруватися до цивілізованого демократичного світу, який шанує людську гідність.