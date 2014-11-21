Віце-президент США про псевдовибори на Донбасі: Це був фарс під керівництвом Кремля

Віце-президент США Джозеф Байден заявляє, що псевдовибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, які були проведені 2 листопада, є кремлівським фарсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Віце-президент наголосив, що міжнародна громада засуджує дії Росії щодо України.

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«Міжнародна спільнота не сприймає і не визнає так звані вибори, які були проведені сепаратистами 2 листопада. Це не були демократичні вибори. Вони були проведені під керівництвом Кремля, це був фарс», - наголосив Байден.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Унаслідок цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн упровадили стосовно Росії три етапи санкцій.

У вересні в Мінську відбулися два раунди переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі. В рамках мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України. Проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування по «виборах» депутатів місцевих парламентів і голів так званих Донецької і Луганської «народних республік» і провели їх.

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Влада України, Євросоюз і США засудили проведення цих «виборів», і не мають наміру визнавати їхні результати. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав ці псевдовибори контпродуктивними.

Водночас Росія заявляє, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.