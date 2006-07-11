Партія регіонів озвучила вимогу до Президента

Партія регіонів вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА висловити свою позицію з питання розпуску Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це сьогодні заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Якщо ми почуємо позицію глави держави, то розумітимемо, що відбувається. Або це сценарій, що наперед спланований, і Президент не сприймає ніяких політичних сил, окрім однієї, або ж ми побачимо, що протистояння, яке є зараз в парламенті, можна подолати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми заявляли раніше, що створення широкої коаліції дає відповіді на всі ці питання. І не наша вина, що наша пропозиція була знехтувана», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши: «У нас ще залишаються надії і дотепер. Тому позиція Президента з цього питання сьогодні дуже важлива. І необхідно, щоб він її озвучив».

Лідер Партії регіонів зазначив, що лише незначна частина радикально налаштованих народних депутатів хочуть позачергових виборів, а у більшості настрій абсолютно інший із цього приводу. «Тому перспективи розпуску парламенту не існує», в упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також зазначив, що якщо "Нашою Україною" не буде ухвалене політичне рішення про участь в широкій коаліції, є перспектива входження в коаліцію окремих груп депутатів окремих партій з того або іншого блоку. Ця перспектива буде реалізована вже найближчим часом.