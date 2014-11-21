Канада привітала Україну з річницею Революції Гідності

18:28, 21 листопада 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд вітає народ України з річницею Революції Гідності.

канада / sunhome.ru

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, міжнародної торгівлі та розвитку Канади.

“Сьогодні Канада вітає народ України, який рік тому вперше вийшов на Майдан Незалежності в Києві для мирного протесту проти корумпованого режиму Януковича”, - говориться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що після того, як минув рік після початку тих подій, український народ отримав значний прогрес в напрямку забезпечення демократичного і процвітаючого майбутнього, в тому числі проведення успішних президентських та парламентських виборів та підписання історичної Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

“Ці успіхи не далися легко – вони були досягнуті перед обличчям перешкод зі сторони постійних зусиль режиму Путіна, який намагався не допустити, щоб український народ скористався своїм правом визначати хід власної історії”, - зазначається в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що вітаючи український народ за його мужність та стійкість, уряд та народ Канади знову підтверджують своє зобов’язання підтримувати Україну на шляху просування до успішної та процвітаючої демократії.

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