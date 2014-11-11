На Януковича, Азарова і Клюєва не поширюється санкційна заборона на в'їзд до ЄС
У колишніх вищих представників української влади немає обмежень щодо отримання шенгенської або віз інших країн Європи, тому вони мають право в'їжджати на територію ЄС.
Про це в коментарі "ЄвроПравді" заявив знайомий з ситуацією чиновник з структур ЄС, коментуючи мотиви видачі візи Андрію Портнову, колишньому першому заступнику глави адміністрації президента.
"У Євросоюзі є 2 різних типи санкційних списків. Ті особи, чиї дії призвели до загрози територіальної цілісності і суверенітету України, підпадають під заборону в'їзду в ЄС і арешт активів", - пояснив співрозмовник видання.
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"Інша група - це ті, хто підозрюється у фінансових махінаціях, присвоєнні бюджетних коштів та їх виведенні за межі України. До цих людей застосований тільки арешт активів", - додав дипломат.
У групі тих, на кого не накладені санкції - всі колишні вищі чиновники, які підпали під "першу хвилю" санкцій ЄС.
В даний час заборона на в'їзд в Євросоюз не застосовується до 18 осіб, які одночасно перебувають під майновими санкціями ЄС. Видання наводить їх перелік:
- екс-президент Віктор Янукович, його сини Віктор і Олександр
- екс-прем'єр Микола Азаров і його син Олексій
- екс-голова МВС Віталій Захарченко
- екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем
- екс-голова СБУ Олександр Якименко
- екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв і його брат Сергій
- екс-заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов
- екс-радник президента Ігор Калінін
- колишні члени уряду Олена Лукаш, Віктор Ратушняк, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова
- бізнесмен Сергій Курченко.
Всі названі особи мають право в'їзду в ЄС, але ті з них, хто знаходиться в розшуку Інтерполу, будуть заарештовані після перетину кордону, додав дипломат.
Співрозмовник "ЄвроПравди" не виключив, що з часом у відношенні зазначених осіб буде введена також санкція у вигляді заборони на в'їзд. Дискусія з цього приводу в даний час ведеться між країнами-членами та інституціями ЄС.