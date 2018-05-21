Російський публіцист: протягом 6-7 років про Донбас в Росії забудуть, а Путін втратить усі свої козирі

За словами російського публіциста, нове покоління противників режиму Путіна в РФ буде більш агресивним, ніж попереднє.

У найближчі кілька років Росія зіткнеться з цілою низкою системних проблем, а президент РФ Володимир Путін втратить усі свої козирі.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів російський публіцист і правозахисник Євген Іхлов.

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За його словами, у наступні 6-7 років Донбас буде забутий у РФ так само, як було забуто Придністров'є.

"Якщо не буде гострої кризи і радикальної зміни парадигми (а все це буде – 30 років без революції в Росії не буває), то навіть при інерційному сценарії Донбас буде забутий, як Придністров'я, падіння режиму аятол в Ірані призведе до обвалення всієї політичної конструкції в Сирії, і вона стане синонімом ще одного Афганістану, а фінанси приречені на ще один обвал дефолтного типу – хоча б через бульку на ринку споживчих кредитів (півкраїни вже насправді банкрути). Тому Путін втратить усі свої козирі", – прогнозує Іхлов.

Крім того, за його словами, нове покоління російських противників режиму Путіна буде більш агресивним, ніж попереднє.

"Діти Навального" стануть новим середнім класом (або новими розсердженими городянами), куди більш наполегливими та запеклими, ніж "хіпстери" 2012 року", – відзначає експерт.