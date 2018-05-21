Втручання РФ у справи України вже викликає "роздратування в масах" - російський публіцист

На думку експерта, Володимир Путін віддає перевагу "заморожувати" ситуацію і не потрапляти в ситуацію різкого політичного вибору.

Втручання Росії у справи України і Сирії вже викликає роздратування серед росіян.

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Таку думку висловив в інтерв'ю виданню «Апостроф» російський публіцист і правозахисник Євген Іхлов.

«Що ж стосується втручання в Україну і в Сирію, то вони вже викликають роздратування в масах, і перемогами на цих напрямках популярність не знайти. Путін тільки не хоче, щоб усе розвалилося, і воліє "заморожувати" ситуацію і не потрапляти в ситуацію різкого політичного вибору. У гіпотетичному випадку початку всеросійських хвилювань наступ на Україну (так званий "північний вітер") може ж, навпаки, тільки підхльоснути протест, особливо якщо не буде миттєвого тріумфу, а почнуться кровопролитні бої на вулицях українських міст», – сказав експерт.