Росія становить загрозу для всієї Європи – голова МЗС Грузії

Про це вона сказала у п’ятницю, 21 листопада , перебуваючи з офіційним візитом у Празі, передає Радіо Свобода.

"Я переконана, що Росія сьогодні становить загальну загрозу. Вона є серйозним викликом не тільки для Грузії, але й для європейського континенту", – зазначила Беручашвілі.

На її думку, "Росія виступає проти міжнародного правового порядку, який довгі роки не порушувався, і проти рівноправних країн, які обрали право на власний розвиток".

Тамара Беручашвілі наголосила, що нинішня закордонна політика Росії загрожує всьому східноєвропейському регіону.

"Україна, Молдова чи Грузія не є ізольованими випадками. Це є реакцією Росії на рішення тих країн продовжувати зближення з Європою", – додала керівник дипломатичного відомства Грузії.

Тамара Беручашвілі перебуває в Чехії з офіційним візитом. 21 листопада зустрілась з міністром закордонних справ Чехії Любоміром Заоралком. Під час переговорів чеський міністр запевнив,що Чехія підтримує територіальну цілісність і непорушність державних кордонів Грузії.

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Як заявив сенатор-демократ Бен Кардін 18 листопада під час сесії Гельсінської комісії США, прагнення Росії виходять за межі її нинішніх кордонів.

16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз та США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.

Росія також підтримує самопроголошену владу у Південній Осетії та Абхазії, сепаратистських регіонах Грузії, а також у Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови.