Майбутнє України визначить не Москва, а український народ – Нуланд

Говорячи про річницю Майдану, помічниця держсекретаря сказала, що «всі, хто стояв на Майдані, і всі виборці, які голосували за зміни на жовтневих виборах, хочуть тих реформ, які обіцяли їм кандидати. І виконання цих обіцянок залежить від Києва і новообраної Верховної Ради».

Про це повідомляє Голос Америки.

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Стосовно ролі Росії та її опору вступу держав Балтії і України в НАТО, Нуланд заявила, що «жодна країна не має права визначати майбутнє іншої країни. Жодна країна не має права приймати рішення про альянси іншої країни. Двері НАТО відкриті для будь-якої євроатлантичної держави, яка відповідає надзвичайно високим стандартам НАТО, і здатна взяти на себе ту відповідальність, яку накладає це членство».

«Майбутнє України визначить не Москва. Це вирішить український народ. Що стосується Альянсу, то з цього приводу між Україною і НАТО буде розмова, якщо і коли Україна цього захоче», - підкреслила Нуланд.

Як відомо, Нуланд здійснює поїздку кількома країнами, зокрема Україною, разом з віце-президентом США Джозефом Байденом.