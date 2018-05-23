У Держдепі США назвали окупований Донбас найбільш небезпечним місцем у світі для російськомовних

Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення, але наразі ніде в світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України, вважають у Вашингтоні.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликає Російську Федерацію припинити агресію на Донбасі у зв'язку із зростанням насильства.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речник Держдепартаменту Хезер Науерт, повідомляється на сайті Держдепу.

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"Я хотіла би привернути вашу увагу до триваючої агресії Росії в Україні. Це був один з найбільш насильницьких тижнів цього року. П'ятеро українських солдатів загинуло і 23 зазнали поранень. Бойові дії не оминули і цивільне населення. 13-річний хлопчик та його батько загинули на контрольованій українським урядом території, коли артилерійські снаряди вдарили по їхньому будинку. Газопровід з газоподібним хлором на Донецькій фільтрувальній станції був вражений артилерійськими снарядами", - зазначила Науерт.

"Кремль контролює насильство на сході України та може припинити це насильство наступного дня, якщо цього забажає. Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення, але, як наш спеціальний представник з переговорів щодо України Курт Волкер неодноразово підкреслював, наразі ніде в світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України", - заявила речник.

"Російські і українські солдати та цивільне населення продовжують гинути у конфлікті, штучно створеному російським урядом за участі сил, які він озброює, оснащує, скеровує та здійснює підготовку. І коли Росія сприяє закріпленню насильства на сході України надсилаючи кошти, солдатів і ресурси в регіон, у російській економіці продовжується стагнація", - наголосила Науерт.

"Ми закликаємо Росію припинити її агресію в Україні та виконати її зобов'язання відповідно до підписаних Мінських угод", - додала речник Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, яка відвідає Донбас.