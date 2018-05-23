Найєма виписали з лікарні після побиття чеченцями у центрі Києва

"У мені немає жаги помсти, але і спускати справу ніхто не буде", - зазначив Найєм.

Народного депутата україни Мустафу Найєма виписали з лікарні після побиття. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожСправу Найєма веде прокурор "з минулим"

"Виписали з лікарні, зняли всі шини, прути, гумки та інші пристосування", - написав нардеп. "За добу мовний апарат повинен відновитися, завтра вже планую вийти на роботу та проголосувати за Антикорупційний суд", - зазначив він.

"Що стосується самого процесу. У мені немає жаги помсти, але і спускати справу ніхто не буде. І я, і мої адвокати ретельно стежимо за ходом розслідування і будемо регулярно публічно інформувати про його результати. Зараз троє хлопців як і раніше знаходяться під нічним домашнім арештом, а їхні захисники домагаються скасування запобіжного заходу у судах. Один з двох автомобілів заарештований, другий знайти поки не вдалося. Четвертий підозрюваний, всупереч обіцянкам його адвокатів, досі в бігах. Наскільки мені відомо, азербайджанська сторона не поспішає його видавати з помсти за те, що раніше Україна відмовлялася видавати Баку переслідуваних там опозиціонерів. Сам я готуюся до слідчого експерименту, ми будемо подавати цивільний позов і готуватися до відкритого судового процесу", - написав Найєм.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почався конфлікт. До людей з "кубика" підключилася "група підтримки" з підоспілого BMW. Один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєм переслідував їх, його жорстоко побили. Згодом нардепа госпіталізували і прооперували. Трьох із нападників затримали, вони виявилися представниками чеченської діаспори, двоє з них - громадяни РФ.