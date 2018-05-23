Порошенко розповів, як будуть використовувати Javelin на Донбасі

Напередодні Порошенко заявляв, шо ЗСУ застосують ракетні комплекси Javelin у разі наступу російських військ на українські позиції.

Протитанкові ракетні комплекси Javelin не будуть використовуватися для ескалації конфлікту в районі проведення Операції Об'єднаних сил на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Миколаєва.

«(Ця зброя - УНІАН) не буде використовуватися для ескалації конфлікту на Донбасі», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що протитанкові ракетні комплекси Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

30 квітня Порошенко повідомив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin.

22 травня вперше в Україні провели випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin. Під час випробувальних пусків Порошенко заявляв, шо Збройні сили України застосують ракетні комплекси Javelin тільки в разі настання російських військ на українські позиції. «Звичайно, це оборонна зброя, і буде застосована воно лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ», - підкреслив глава держави.