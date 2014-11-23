Стець: 70% співробітників СБУ - "заслані" або приховані агенти Кремля

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив кандидат у народні депутати від партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Стець.

"Служба безпеки України, яка нам дісталася у спадок від Януковича, є неробочою структурою. Очевидно, що відсотків на 70% можна стверджувати, що там залишилося багато засланих чи прихованих агентів Кремля", - сказав Стець.

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Служба безпеки України ще в середині жовтня заявила, що готова розсекретити архіви свого відомства.