СБУ готова розсекретити свої архіви з іменами агентів КДБ - Лубківський

22:09, 17 жовтня 2014
Політика
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Радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський спростував інформацію про підпадання Валентина Наливайченка, голови СБУ, під дію Закону про люстрацію

Фото УНИАН

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

"Ні, мій шеф Валентин Наливайченко під люстрацію не підпадає. Інформація про те, що він закінчив Інститут Андропова є абсолютно помилковою. Я думаю, що Валентин Наливайченко сам про це скаже найближчим часом", - сказав він.

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Лубківський заявив, що глава СБУ є абсолютним прихильником люстрації.

"Люстрацію буде проведено не тільки в Службі безпеки України. Ми готові розсекретити всі архіви і продемонструвати громадськості, хто був агентом КДБ, а хто не був", - зазначив він.

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