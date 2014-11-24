Українці в Італії провели мітинги проти російської агресії

У Римі відбулася масова акція на популярній серед туристів площі біля античного Пантеону, передає радіо "Свобода". Маніфестанти роздавали іноземцям листівки про історію трагічних 1932-1933 років, а виступаючі на італійській та англійській мовах розповідали про Голодомор і нинішній війні на Донбасі.

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"В часи великого голоду вбивали нашу свободу. Ми не скорилися в 1933-му, ми непереможні і сьогодні!", - заявив на мітингу радник посольства України в Італії Євген Єнін.

Скандуючи гасла проти політики президента РФ Володимира Путіна, маніфестанти тримали плакати проти агресії Росії в Україні: "Путін, геть з України!", "Сьогодні Сімферополь - завтра Рим", "Європа, схаменись!".

Подібні акції пройшли і в інших містах Італії.