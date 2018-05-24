Чернігівська облрада просить керівництво держави вплинути на "Інтер" через "ворожу пропаганду"

Підставою для звернення місцевих депутатів до керівництва держави став скандальний святковий ефір телеканалу на 9 травня.

Депутати Чернігівської обласної ради звернулися до керівництва держави із проханням вплинути на телеканал «Інтер», звинувачуючи його у маніпуляціях свідомістю українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час чергової сесії Чернігівська облрада схвалила відповідне звернення до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Парубія та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Підставою для звернення до влади став святковий ефір телеканалу на 9 травня.

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«Телеканал «Інтер» і його відомі власники вустами ведучих так званого «святкового концерту до дня Побєди» на всю Україну назвали тих, хто боровся проти радянської і нацистської «чуми», «пособниками фашистів», - вважають депутати.

«Це вже не перша спроба маніпулювати свідомістю наших громадян через телеканал, що фінансується відомими олігархами. Такі речі є недопустимими у час, коли триває війна за суверенну територію України, за національну свідомість і культуру українського народу», - наголошується у зверненні депутатів Чернігівської обласної ради.

Депутати звернулися до керівництва держави вжити адекватних заходів у чинному правовому полі задля припинення ворожої пропаганди телеканалом «Інтер», аж до позбавлення його ліцензії на ефірне мовлення в українському телевізійному просторі.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня представники «Нацкорпсу» та «Національних дружин» пікетували будівлю телеканалу «Інтер» на вул. Дмитрівській у Києві.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду «святкового концерту з нагоди Дня перемоги» на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. «Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників», – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу «Інтер» до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.