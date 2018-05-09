У Києві близько 100 активістів продовжують пікетувати будівлю телеканалу «Інтер»

За дотриманням порядку на акції спостерігає незначна кількість правоохоронців.

У Києві близько 100 активістів «Національного корпусу» та «Національних дружин» продовжують пікетувати будівлю телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівська з вимогою до керівництва каналу відмовитися від показу в ефірі концертів з пропагандистськими гаслами.

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Як передає кореспондент УНІАН, акція триває з ранку, незважаючи на те, що будівля за даною адресою зачинена.

Учасники пікету розмістились уздовж усього периметру будівлі телеканалу та біля сусідніх будинків.

За дотриманням порядку на акції спостерігає незначна кількість правоохоронців.

Як і раніше, біля одного з наметів з автономної аудіосистеми грає електронна та рок-музика. Перед активістами ніхто не виступає.

Очікується, що пікетування завершиться віче.

Як повідомляв УНІАН, на сторінці «Нацкорпусу» у Facebook зазначається, що представники партії та «Національних дружин» прийшли «під стіни телеканалу "Інтер" сказати про те, що святковий концерт до 9 травня із пропагандистськими гаслами - це ляпас всій країні і, передусім, українським патріотам. Ми прийшли нагадати керівникам каналу про те, що в країні йде війна»

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.