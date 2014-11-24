Україна вступить в НАТО, коли виконає всі критерії для членства - генсек Альянсу

Як передає власний кореспондент УНІАН, так він відповів на запитання щодо членства України в Альянсі під час засідання Парламентської асамблеї НАТО, що відбувається сьогодні в Гаазі (Нідерланди).

„Відкриті двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.

Разом з тим генсек НАТО нагадав, що Україна вирішила обрати позаблокову політику. „Питання українського членства не було на порядку денному в останні роки, тому що Україна так вирішила. Я поважаю це рішення, тому що кожна суверенна нація вирішує для себе, яку обрати безпекову політику. Але наші двері відкриті для країн, які виконали критерії для членства, і це дійсно для України”, - наголосив Столтенберг.

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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив думку, що Україні не варто розраховувати на швидкий вступ до НАТО.

«Стосовно питання про Альянс чинним залишається те, що я казав протягом місяців: я бачу партнерські відносини України та НАТО, проте не членство», - заявив Штайнмаєр.