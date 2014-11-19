Пайєтт: питання вступу в НАТО має вирішувати український народ, а не РФ
14:41, 19 листопада 2014Політика
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Питання вступу України в НАТО повинен вирішувати український народ, а не Росія.
REUTERS
Таку заяву зробив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
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"Ці питання не стосуються Росії, Європи чи США, щоб вирішувати. Ці питання повністю залежать від народу України", - сказав дипломат, коментуючи заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що Росії потрібні гарантії щодо невступу України в НАТО.
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