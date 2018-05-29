Порошенко наголошує на невідворотності покарання РФ за трагедію МН17

Президент України підкреслив, що спільні скоординовані дії держав мають гарантувати, що Росія не вчинить повторно подібні злочини.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що притягнення Росії до відповідальності за збиття малайзійського «Боїнга» (рейс MH17) в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року має бути невідворотнім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром прес-конференції за результатами переговорів у Києві.

«Впевнений в тому, що міжнародне співтовариство має забезпечити відповідальність Російської Федерації за 298 безневинних жертв, які представляють різні країни світу. І ця відповідальність має бути невідворотною», - сказав Порошенко.

При цьому він нагадав про останні результати розслідування, що проводиться міжнародною слідчою групою щодо терористичної атаки проти малайзійського літака.

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«Інформація, яка була оприлюднена слідчою групою, яка твердо доводить, що збиття літака було організовано саме Російською Федерацією. При чому вже названо й ім’я організатора – російського генерала», - додав Порошенко.

Президент нагадав, що для запобігання виникнення сумнівів у результатах розслідування цієї трагедії Україна, за його ініціативою, у 2014 році передала таке право країні, найбільша кількість громадян якої стали жертвами цієї терористичної атаки.

«Для того, щоб не виникало сумнівів в забезпеченні неупередженості, незалежності розслідування. І сьогодні життя доводить, що це було абсолютно правильне рішення», - підкреслив Порошенко.

«І ми, безумовно, наголошуємо на тому, що Росія має відповідати. І спільні скоординовані дії світу мають гарантувати недопущення повторення скоєння Росією подібних злочинів в майбутньому», - резюмував президент.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце запуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. Згідно з доповіддю, підозрюваними є близько 100 осіб.

24 травня 2018 р. спільна слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Президент України доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття літака.