Окупанти відреагували на заяву постпреда Порошенка про проблеми з Кримським мостом

Окупанти називають фейком заяви про проблеми з Кримським мостом.

Окупаційна влада відхрестилася від проблем з Кримським мостом, про які повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

За словами "віце-прем'єра "уряду" окупованого Криму Дмитра Полонського, "київська влада вкотре видає бажане за дійсне", передає РІА Новости.

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"Жодних проблем і незручностей немає і бути не може. Цей міст будувався саме для того, щоб зняти усі обмеження, у тому числі транспортні і логічні, і з цим завданням міст впорався", — запевняє окупант.

За його словами, українською владою "була вигадана нова аргументація", пов'язана з проблемами Кримського мосту.

Раніше в інтерв'ю "Обозревателю" постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявляв, що в окупантів вже виникли проблеми з Керченським мостом.