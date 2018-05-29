Українські фірми допомагали окупантам будувати Кримський міст – постпред Порошенка

Є безліч і західних компаній, які також допомагали окупантам будувати Кримський міст.

Ніхто не планує заходів щодо існування самого Кримського мосту окупантів.

Але є заходи впливу на фірми, які сприяли його будівництву, насамперед, російські, але також й українські, розповів в інтерв'ю "Обозревателю" постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"До нас неодноразово надходили звернення про те, що українські компанії надавали робочу силу та техніку для будівництва мосту", - зазначив він.

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За словами Бабіна, є і багато західних компаній, які також надавали певні технології, обладнання, мотори, засоби для забивання паль, вимірювальні прилади і так далі.

"Якщо взяти в цілому, то російського у цьому мосту, напевно, тільки фарба. Хоча я в цьому не впевнений. Ми повинні переслідувати всіх, хто брав активну участь у цьому будівництві", - наголосив постпред Порошенко.

"Інша справа, набагато важлива – перешкода російським спробам знищити наше торгове судноплавство і рибальство в Азовському і Чорному морях. Ось тут має бути застосований комплекс дій – не тільки юридичних, але й дій у сфері безпеки, у військовій сфері та в інших публічних сферах", - додав Бабін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сім нідерландських компаній запідозрені в тому, що вони в порушення санкцій Євросоюзу брали участь у будівництві мосту з Росії в анексований український півострів Крим через Керченську протоку.