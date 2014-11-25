Причиною виводу військ РФ з України може бути заколот серед російських військових - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Ті сили, які відводяться з території України, серед них, як правило, є штатні підрозділи збройних сил РФ», - зазначив він і додав, що «серед військових може зростати невдоволення перебуванням на території України, оскільки це незаконно».

Читайте також58% росіян не хочуть введення військ в Україну - опитування

«Ми розуміємо, що на території Росії йде рух матерів і тих, хто виступає проти того, щоб російські війська були на території України», - зауважив Лисенко.

Він припустив, що причиною відведення російських військових може бути «якийсь заколот або хвилі невдоволення перебуванням на території України, і прийнято рішення цих людей (російських військовослужбовців - УНІАН) міняти, тобто, відбувається ротація. Сказати, що це планова ротація, теж буде неправильно».