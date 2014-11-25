Більше тисячі військових РФ залишили Україну – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook, Україну покинуло понад тисячу російських вояків.

"Замість регулярних частин російських військ, самопроголошені республіки намагаються створити власні силові структури. Відтак, лідери бойовиків оголосили про створення в Донецьку 1 полку внутрішніх військ ДНР", – йдеться в повідомленні.

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