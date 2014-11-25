Більше тисячі військових РФ залишили Україну – штаб АТО

09:25, 25 листопада 2014
Політика
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На територіях, підконтрольних бойовикам, відзначено зменшення кількості підрозділів військ Російської Федерації.

REUTERS

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook, Україну покинуло понад тисячу російських вояків.

"Замість регулярних частин російських військ, самопроголошені республіки намагаються створити власні силові структури. Відтак, лідери бойовиків оголосили про створення в Донецьку 1 полку внутрішніх військ ДНР", – йдеться в повідомленні. 

Читайте такожВійськовий експерт розповів про тактику бойовиків у холодну пору рокуЯк повідомлялося раніше, війська російської армії і бойовиків проводять підготовку до активних бойових дій в холодну пору року із застосуванням тактики використання «малих груп».

публикацияПрес-центр АТО.
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