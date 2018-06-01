Вілли по сусідству: журналісти показали "іспанську імперію" Порошенка і його соратника (фото)

14:11, 01 червня 2018
Політика
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Вілла Порошенко – двоповерховий будинок з черепичним дахом і басейном на задньому дворі / фото: Изым Каумбаев, «Країна»

Вілла Порошенко – двоповерховий будинок з черепичним дахом і басейном на задньому дворі.

Про це пише видання "СТРАНА.uа".

Як випливає з документів, будинок 1993-го року забудови площею 1 254 кв. м. І вілла, яка розташована на земельній ділянці розміром 2 612 кв. м. з критим тренажерним залом.

Будинок оточений парканом в півтора людських зрости з трьох сторін.

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Четверта "стіна" - невеличка, заросла кущами алое в двох метрах від моря. Про те, що ця вілла належить українському президентові журналістам побічно підтвердили місцеві, в тому числі двірник, що вказав дорогу до дому. На питання, як часто на іспанській віллі гостює сам Петро Порошенко він ухильно відповів, що це - "секрет".

За зовнішніми ознаками садиба не видає оселі українського президента. Будинок в стилі іспанського відродження захищає білий кований паркан з візерунком.

/ фото з Каумбаев, «Країна»

Вікна зашторені фіранками. По атмосфері очевидно, що зараз власників будинку всередині немає, проте будинок і сама інфраструктура готові до прийому гостей в будь-який момент. Територія прибрана, газон доглянутий, всередині прибирають: жінка з обслуговуючого персоналу азіатської зовнішності потрапила в об'єктиви камер, як раз, коли прийшла на роботу. На паркані розташовані камери відеоспостереження та попереджувальні таблички про те, що ведеться відео-фіксація.

Задній двір встелений акуратно стриженим газоном. Там встановлені дві елемента садового декору. Перший - кам'яна брила з отвором посередині, який нагадує амулетный камінь Курячий бог.

фото: з Каумбаев, «Країна»

І другий - фігура хлопчика і дівчинки, що грає на флейті.

Веранду другого поверху також прикрашають вазони з квітучими рослинами. Вікна завішені. На першому поверсі видно кімнату для зайняття спортом. Кілька тренажерів, в тому числі - велотренажер.

Вілла Кононенко розташована за 50 метрів від пляжу / фото: Изым Каумбаев, «Країна»

Цікаво, що вілли Петра Порошенка і його найближчого соратника депутата від БПП Ігоря Кононенка знаходяться в 25 км один від одного, біля містечка Марбелья. Вілла Кононенко розташована за 50 метрів від пляжу. У другій смузі будинків.

Двоповерхова будівля в стилі іспанського класицизму з великими скляними вікнами. Величезний задній двір заріс бур'янами.

Судячи з вигляду і атмосферу в домі ведеться капітальний ремонт. Камери зовнішнього спостереження все ще не підключені до системи. На місці застали робітників, яких підганяв російськомовний виконроб.

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Теги: #Іспанія#нерухомість#Петро Порошенко