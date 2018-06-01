Росія відреагувала на відмову керівника РІА "Новости Украина" Вишинського від українського громадянства

Вишинський під час засідання суду у його справі заявив про вихід з українського громадянства та звернувся до Путіна.

У МЗС Російської Федерації у зв'язку із закликом арештованого в Україні керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського допомогти йому як громадянину РФ заявили «ми своїх не кидаємо».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив заступник офіційного представника МЗС РФ Артем Кожин.

«Російська сторона завжди надає допомогу своїм громадянам, ми, як відомо, своїх не кидаємо. Природно, ми будемо діяти в рамках відповідних міжнародно-правових норм», - сказав Кожин.

«Сама ситуація, звичайно, викликає жаль. Це обурливо, коли подібні речі відбуваються навколо представників ЗМІ. Ми дуже сподіваємося на відповідну реакцію профільних міжнародних структур», - додав він.

Як відомо, Вишинський під час засідання суду у його справі заявив про вихід з українського громадянства.

«Я звертаюся до президента Петру Порошенко, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента РФ Володимира Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення», - заявив Вишинський.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради. Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

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Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро.

Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.