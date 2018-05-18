З'явились охочі забрати керівника РІА" Новости Украина" із СІЗО

"Опоблок" готовий взяти на поруки затриманого журналіста РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського.

Партія "Опозиційний блок" заявила про наміри взяти на поруки заарештованого керівника РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляється на сайті партії. "Опозиційний блок" готовий взяти на поруки затриманого журналіста Кирила Вишинського", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РИА «Новости Украина» в Києві. Було затримано директора РИА «Новости Украина» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський продукував матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. евро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.