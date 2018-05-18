З'явились охочі забрати керівника РІА" Новости Украина" із СІЗО

12:46, 18 травня 2018
Політика
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Вишинського заарештували / фото УНІАН

Про це повідомляється на сайті партії. "Опозиційний блок" готовий взяти на поруки затриманого журналіста Кирила Вишинського", - йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РИА «Новости Украина» в Києві. Було затримано директора РИА «Новости Украина» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський продукував матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. евро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.

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Теги: #арешт#РИА Новости#Кирил Вишинський