Ромпей допускає можливість федералізації України

Про це йдеться у заяві голови Європейської ради Германа ван Ромпея.

"З часу ухвалення мінських домовленостей 5 вересня про припинення вогню маємо 1000 загиблих. Я вже не називаю це припиненням вогню. Новий такий режим спіткає подібна доля, якщо все залишиться так як є", - зазначив він, повідомляє Українська правда.

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"Потрібне комплексне рішення для України, щоб це була децентралізована або федералізована держава", - заявив Ромпей.

Ключову роль, на його думку, відіграє те, що Україна повинна зблизитися з Європейським Союзом, відповідно до побажань більшості її населення, а також встановити правильні стосунки з Росією, з яким вона поділяє спільну історію, культуру, мову.

Голова Європейської ради також закликав до повернення політичної довіри у діалозі між сторонами. Зокрема, він виступив за круглий стіл у форматі "Осло 1993" між ключовими гравцями.

В протилежному випадку, на його думку, наслідки української кризи для Європи можуть бути такими ж як у випадку балканських воєн.

Нагадаємо, раніше за федералізацію України висловлювався міністр економіки Німеччини, лідер німецьких соціал-демократів Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) висловився за "розумну концепцію федералізації" України.